ГИБДД Приморья будет работать 6 ноября
В подразделениях МЭО, МОРАС ГИБДД УМВД России по Приморскому краю прием граждан по вопросам регистрации транспортных средств, приема квалификационных экзаменов и выдачи водительских удостоверений будет осуществляться в понедельник, 6 ноября, с 08.00 до 17.00, с перерывом на обед с 12.00-13.00.
Также сотрудники ГИБДД напоминают о том, что с помощью Портала gosuslugi.ru можно без очередей записаться на удобное время в любое регистрационно-экзаменационное подразделение ГИБДД. С 1 января 2017 года пользователи Единого портала государственных услуг могут оплачивать государственную пошлину со «скидкой» 30% от суммы госпошлины. Нововведение касается и государственных услуг, предоставляемых ГАИ.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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