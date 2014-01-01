ГИБДД Приморья будет работать 6 ноября

В подразделениях МЭО, МОРАС ГИБДД УМВД России по Приморскому краю прием граждан по вопросам регистрации транспортных средств, приема квалификационных экзаменов и выдачи водительских удостоверений будет осуществляться в понедельник, 6 ноября, с 08.00 до 17.00, с перерывом на обед с 12.00-13.00.

Также сотрудники ГИБДД напоминают о том, что с помощью Портала gosuslugi.ru можно без очередей записаться на удобное время в любое регистрационно-экзаменационное подразделение ГИБДД. С 1 января 2017 года пользователи Единого портала государственных услуг могут оплачивать государственную пошлину со «скидкой» 30% от суммы госпошлины. Нововведение касается и государственных услуг, предоставляемых ГАИ.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]