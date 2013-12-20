Житель Артема выплатил долг по алиментам после 10 суток ареста
42-летний житель города Артема после отбывания обязательных работ уплатил задолженность по алиментам в размере 55 тысяч рублей.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу судебных приставов, должник скрывался от приставов довольно долго, меняя адреса проживания. Однако вскоре его удалось вычислить. Против неплательщика возбудили исполнительное производство и дали срок для погашения задолженности. Но должник продолжил уклоняться от исполнения решения суда.
Тогда в отношении безответственного родителя был составлен административный протокол, суд признал жителя Артема виновным и приговорил его к административному аресту на 10 суток.
После отбывания наказания должник выплатил задолженность по алиментам в размере 55 тысяч рублей.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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