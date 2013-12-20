Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 16:44
  0

Житель Артема выплатил долг по алиментам после 10 суток ареста

Житель Артема выплатил долг по алиментам после 10 суток ареста

42-летний житель города Артема после отбывания обязательных работ уплатил задолженность по алиментам в размере 55 тысяч рублей.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу судебных приставов, должник скрывался от приставов довольно долго, меняя адреса проживания. Однако вскоре его удалось вычислить. Против неплательщика возбудили исполнительное производство и дали срок для погашения задолженности. Но должник продолжил уклоняться от исполнения решения суда.

Тогда в отношении безответственного родителя был составлен административный протокол, суд признал жителя Артема виновным и приговорил его к административному аресту на 10 суток.

После отбывания наказания должник выплатил задолженность по алиментам в размере 55 тысяч рублей.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Школа телевидения

Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести





Отдых у моря