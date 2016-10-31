Переменчивая погода ждет приморцев на праздничных выходных

В субботу ночью погоду в западной половине края будет определять поле повышенного атмосферного давления, осадков не ожидается. На востоке края будет еще ощущаться влияние активного циклона, смещающегося с Японского на юг Охотского моря. Здесь местами сохранится небольшой снег. В прибрежных районах Приморья будет дуть сильный северо-западный ветер, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.

Над краем сохранится холодная воздушная масса. На большей территории края минимальные температуры воздуха составят 0…−9 °C, в горных районах воздух выхолодится до −14 °C.

Днем 4 ноября гребень антициклона от юго-восточных районов Китая распространится на весь Приморский край. Существенных осадков не ожидается, но температурный фон будет невысоким, +4…+9 °C, на северо-востоке местами около 0 °C.

В воскресенье, 5 ноября, и понедельник, 6 ноября, в Приморье ожидается малооблачная без осадков погода. Ночью в континентальной части края будет морозно. Днем в воскресенье холодная воздушная масса начнет отступать, и воздух на большей части края прогреется до +7…+13 °C.

В понедельник теплый юго-западный ветер позволит столбикам термометров подняться еще на 3–5 градусов выше.

Во Владивостоке в выходные без осадков. Суббота ожидается холодной — ночью минимальные температуры опустятся до −2…−4 °C, днем не поднимутся выше +4…+6 °C.

В воскресенье в ночные часы будет +1…+3 °C, а в дневные часы воздух прогреется до +9…+12 °C.

В понедельник температура продолжит повышаться

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]