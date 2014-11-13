В закон о Свободном порте внесены изменения
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, предусматривающий перераспределение полномочий между местными и региональными властями в сфере градостроительной деятельности на территории Свободного порта Владивосток. Соответствующий документ размещен на сайте Кремля. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
В настоящий момент ряд полномочий в сфере градостроительства на территории Свободного порта осуществляется органами местного управления муниципальных образований. Согласно новому закону, отдельные полномочия местных властей в указанной области будут переданы на уровень субъекта.
Предполагается, что данная мера позволит привлечь новые инвестиции в объекты капитального строительства на территории СПВ.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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