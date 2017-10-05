Сырье для производства базальтового волокна планируют добывать в Кавалерово

Врио Губернатора Приморского края Андрей Тарасенко встретился с первым заместителем председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации Иваном Харченко. Стороны обсудили вопрос добычи в Кавалеровском районе андезитобазальтового щебня. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Одно из месторождений такого щебня, служащего сырьем для производства непрерывного базальтового волокна, находится в Кавалеровском районе Приморья.

Как стало известно в ходе встречи в Москве, в настоящее время решается вопрос получения ООО «Каменный век» лицензии на проведение геологоразведочных работ и разработку сырьевого карьера на участке «Суворовский» муниципалитета. Это предприятие выполняет государственный оборонный заказ.

Врио Губернатора Приморья выразил готовность помочь в решении данного вопроса, а также обратился с соответствующей просьбой к Ивану Харченко.

«Все, что зависит от нас, сделаем. Просил бы и коллегию со своей стороны оказать содействие. Более того, я заинтересован также и в развитии такого производства у нас в крае. Полученная продукция позволит осваивать, например, новые технологии строительства дорог», – заявил Андрей Тарасенко.

Стороны договорились проработать вопрос о возможном строительстве завода по созданию базальтового непрерывного волокна в Кавалерово.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]