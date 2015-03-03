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Еще один инвестор из Индии намерен открыть алмазообрабатывающее предприятие в Приморье

Еще один инвестор из Индии намерен открыть алмазообрабатывающее предприятие в Приморье

Фото: Российская газета

Компания М. Suresh заинтересована в расширении российского алмазного рынка и уже подбирает площадку под размещение нового производства в Приморском крае. Об этом стало известно в ходе встречи первого вице-губернатора региона Василия Усольцева с делегацией М. Siresh. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Член Совета директоров M. Suresh Лалит Адани подчеркнул, что основная цель нынешнего визита делегации M. Suresh в Приморье – оценить условия работы на территории региона, подобрать подходящее место под размещение завода и определить примерный срок открытия нового производства.

Было отмечено, что в настоящее время индийские партнеры рассматривают в качестве возможной площадки для размещения завода территорию старого аэропорта, расположенного в селе Кневичи. Однако, по словам инвесторов, компания готова проработать и другие варианты. Первый замглавы региона порекомендовал иностранцам еще несколько крупных площадок под реализацию проекта.

Итогом встречи стала договоренность сторон о конкретных шагах, направленных на открытие нового алмазообрабатывающего предприятия в Приморье.

Напомним, в сентябре этого года в Приморье открылась первая фабрика по огранке алмазов. В рамках режима Свободного порта Владивосток новое производство запустила индийская группа компаний «KGK», известная во всем мире как крупнейший производитель ограненных драгоценных камней и ювелирных изделий. Инвестор рассчитывает обрабатывать около 100 тысяч карат алмазного сырья в год. Кроме того, в планах у резидента – открыть во Владивостоке производство ювелирных изделий, а также центр обучения, где сотрудники фабрики смогут освоить алмазное мастерство. В перспективе компания сможет трудоустроить до 500 приморцев.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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