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Два человека погибли в ДТП на аэропортовской трассе в Приморье

Два человека погибли в ДТП на аэропортовской трассе в Приморье

Фото: УМВД по ПК

ДТП произошло в районе автодороги «Подъезд к пассажирскому терминалу аэропорт Кневичи».

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, 27-летний водитель автомашины «Тойота Виста», двигаясь из аэропорта в сторону села Кневичи, не справился с управлением и столкнулся со встречной автомашиной «Исузу».

В результате два пассажира «Тойоты Виста» получили травмы, несовместимые с жизнью. Водитель госпитализирован в реанимационное отделение городской больницы Артема. Стоит отметить, что водитель «Висты» находился за рулем, не имея права управления.

По факту ДТП проводится проверка.

Видео - dps_vl.


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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