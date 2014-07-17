Во Владивостоке служебная собака отыскала подозреваемого в грабеже
Житель Владивостока обратился в полицию с заявлением об ограблении.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, в состав которой вошли инспектор-кинолог со служебной собакой по кличке Норд-Фолк.
Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, в районе улицы Юмашева злоумышленник, применив насилие, похитил у потерпевшего паспорт, деньги и телефон и скрылся с места происшествия.
Бельгийская овчарка уверенно взяла след на месте происшествия и привела полицейских в район улицы Адмирала Кузнецова, где возле одного из домов обнаружила молодого человека.
Полицейские задержали 23-летнего подозреваемого в совершении грабежа. В отделе полиции он дал признательные показания. Теперь против молодого человека возбуждено уголовное дело. Фигурант заключен под стражу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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