Во Владивостоке служебная собака отыскала подозреваемого в грабеже

Житель Владивостока обратился в полицию с заявлением об ограблении.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, в состав которой вошли инспектор-кинолог со служебной собакой по кличке Норд-Фолк.

Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, в районе улицы Юмашева злоумышленник, применив насилие, похитил у потерпевшего паспорт, деньги и телефон и скрылся с места происшествия.

Бельгийская овчарка уверенно взяла след на месте происшествия и привела полицейских в район улицы Адмирала Кузнецова, где возле одного из домов обнаружила молодого человека.

Полицейские задержали 23-летнего подозреваемого в совершении грабежа. В отделе полиции он дал признательные показания. Теперь против молодого человека возбуждено уголовное дело. Фигурант заключен под стражу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]