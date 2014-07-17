Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Вчера, 18:43
  0

Во Владивостоке служебная собака отыскала подозреваемого в грабеже

Во Владивостоке служебная собака отыскала подозреваемого в грабеже

Фото: УМВД по ПК

Житель Владивостока обратился в полицию с заявлением об ограблении.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, в состав которой вошли инспектор-кинолог со служебной собакой по кличке Норд-Фолк.

Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, в районе улицы Юмашева злоумышленник, применив насилие,  похитил у потерпевшего паспорт, деньги и телефон и скрылся с места происшествия.

Бельгийская овчарка уверенно взяла след на месте происшествия и привела полицейских в район улицы Адмирала Кузнецова, где возле одного из домов обнаружила молодого человека.

Полицейские задержали 23-летнего подозреваемого в совершении грабежа. В отделе полиции он дал признательные показания. Теперь против молодого человека возбуждено уголовное дело. Фигурант заключен под стражу.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Школа телевидения

Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести





Отдых у моря