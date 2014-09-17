Экс-чемион UFC Джош БАРНЕТТ станет гостем турнира по панкратиону

25 ноября во Владивостоке состоится Международный турнир по современному панкратиону. Зрелищные бои в смешанных единоборствах вновь пройдут в стенах «Фетисов-Арены». Специальным гостем соревнования станет американский боец-тяжеловес Джош Барнетт.

По традиции на соревновании зрители увидят бои с участием российских и зарубежных спортсменов. На этот раз нашу страну вновь будут представлять, как дальневосточные бойцы, так и участники, приехавшие с западной части страны. Имена иностранных спортсменов организаторы пока не оглашают, подчёркивая, что своих участников обязательно представят Корея, Китай, Франция и Италия.

Специальным гостем турнира в этом году станет американский боец Джош Барнетт. На данный момент спортсмен имеет статус экс-чемпиона UFC (Ultimate Fighting Championship) и входит в топ-8 лучших тяжеловесов планеты. Среди побежденных им бойцов значатся Сергей Харитонов, Джеф Монсон, Рой Нельсон, Александр Емельяненко.

В данный момент Джош Барнетт является действующим бойцом UFC, а также успешно развивает тренерскую карьеру. Накануне Джош Барнетт поприветствовал жителей Владивостока:

"Привет всем во Владивостоке. Меня зовут Джош Барнетт. Рад сообщить, что приезжаю 25 ноября на Международный турнир по панкратиону. Наконец-то у меня есть возможность побывать в России и увидеть все, что здесь есть, познакомится с людьми, попробовать русскую еду. Увидимся!"

Добавим, в рамках турнира по панкратиону Джош Барнетт проведёт два мастер-класса для приморских спортсменов, а также в рамках открытой пресс-конференции продёт автограф-сессия с гостем из Америки. Всех любителей смешанных единоборств ждут 25 ноября в 19.00 в «Фетисов-Арене».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]