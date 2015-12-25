Во Владивостоке открылась II Международная конференция «Трансграничные рынки товаров и услуг: проблемы исследования». Видеорепортаж Марии Ежевской
Во Владивостоке открылась II Международная конференция «Трансграничные рынки товаров и услуг: проблемы исследования». Для участия в ней в краевую столицу приехали ученые, преподаватели, научные работники со всего мира. Какие проблемы обсудили?
Научное сообщество России, США, Китая — во Владивостоке. Дальневосточный федеральный университет собрал ученых в сфере финансов, менеджмента, экономики. II международную конференцию посвятили трансграничным рынкам. А так как экономика России повернулась на Восток, обсуждать научные исследования решено на берегу Тихого океана.
Елена Гаффорова, директор Школы экономики и менеджмента ДВФУ: «Доклады будут как со стороны авторитетных ученых, докторов наук, так и со стороны молодых исследователей, студентов. Наш регион объединяет многих исследователей, практиков, бизнесменов, которые заинтересованы в развитии региона, внимание к которому во всём мире».
Десятки секций — межкультурное взаимодействие, эффективность и риски Территорий опережающего развития, сотрудничество в информационной сфере. Своим опытом поделится и ГТРК «Владивосток». Обмен репортажами, международный сайт, «Вести» на китайском языке. Таким содружеством могут похвастать не многие телеканалы.
На конференции обсудят и проблемы трансграничных рынков, а также новые возможности финансового взаимодействия.
Виталий Черенков, профессор, доктор наук Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета: «Сегодня, если посчитать, логистические издержки составляют процентов 35. Сегодня это самый колоссальный резерв, где можно повышать конкурентную способность».
Игорь Майбуров, заведующий кафедрой финансового и налогового менеджмента Уральского федерального университета: «В XXI веке финансовый мир меняется — это, конечно, и виртуальная валюта. Мы действительно движемся к тому, что финансовые ресурсы будут менее национально привязаны, больше интернационализированы».
На секции «Стратегические финансы» ученые проведут анализ особых экономических зон, сравнят «Свободный порт Владивосток» с подобными территориями в странах АТР.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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