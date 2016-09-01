Каждый пятый студент Владивостока хочет работать в продажах

По данным исследования ВШЭ более половины студентов работают во время учебы, и большая часть из них не по специальности. А в каких сферах ищут работу студенты Владивостока?

Анализ резюме начинающих специалистов нашего края (в исследовании участвовали только резюме, размещённые в 2017г.) показал, что самой привлекательной сферой для них являются «Продажи», - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на экспертов сайта HeadHunter (hh.ru). Свое резюме тут разместили 14% соискателей. 10% готовы работать в «Административном персонале», 8% в «IT», 7% в транспорте, логистике и 7% в консультировании.

«Не секрет, что многие соискатели во время учебы ищут работу не по специальности - комментирует Софья Леонова, руководитель пресс-службы HeadHunter по ДФО. – Тут дело не только в желании заработать, но и в том, что не все работодатели готовы брать сотрудников не на полный день. Еще и поэтому сфера «Продажи» - один из подходящих варианты для работы с гибким графиком.

Между прочим, работодатели в вакансиях для начинающих специалистов чаще всего выдвигают требование «наличие грамотной письменной и устной речи». Второй по популярности навык – знание различных ПК-программ, третий- умение продавать».

Исследование проводилось 27-31 октября 2017 года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]