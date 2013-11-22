Во Владивостоке будет создан Центр репродуктивной биологии

Центр репродуктивной биологии будет создан в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) при поддержке ведущих биомедицинских центров Европы. Ученые Школы биомедицины (ШБМ) и специалисты Медицинского центра ДВФУ займутся новейшим для Дальнего Востока направлением — вопросами генетического здоровья потомства с использованием самых современных технологий. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Анну Леонтьеву, начальника пресс-службы ДВФУ.

«Для нашего региона это уникальное направление. Если во Владивостоке сейчас есть несколько центров искусственного оплодотворения (ЭКО), то генетический скрининг в объеме возможностей ДВФУ не делают нигде, кроме центральных регионов России, — отметил заведующий лабораторией молекулярной и клеточной нейробиологии ШБМ ДВФУ Игорь Брюховецкий. — В Школе биомедицины есть оборудование для полногеномного секвенирования (анализа генов), протеомных, транскриптомных и биоинформационных исследований. Фактически, мы можем делать полный сиквенс и ответить на все вопросы о возможных генетических патологиях для тех, кто пользуется ЭКО».

Центр репродуктивной биологии в ДВФУ будет создан при поддержке клиники Арно де Вильнев и университетского госпиталя Монпелье Томас де Люди (Франция). Сотрудничество решено начать с исследовательского проекта — детали обсуждались во время повышения квалификации ученых Школы биомедицины во Франции. Европейские коллеги выразили готовность поделиться опытом со специалистами ДВФУ и принять их на стажировку. В перспективе возможно открытие совместной магистерской программы по репродуктивной медицине при непосредственном участии выдающегося медика, руководителя клиники Арно де Вильнев профессора Самира Хамамы.

Уникальное оборудование Школы биомедицины ДВФУ, возможности Медицинского центра и сотрудничество с ведущими клиниками Европы позволят уже в ближайшие годы создать на Дальнем Востоке репродуктивную и регенеративную медицину мирового уровня.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]