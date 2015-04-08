Более 3,5 тонн краба, наркотики, оружие и боеприпасы изъяты в Тернейском районе Приморья

Более 3,5 тонн крабовой продукции, наркотические вещества, оружие и боеприпасы изъяты из незаконного оборота в Тернейском районе сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю и Управления ФСБ России по Приморскому краю. Ущерб, нанесенный водным биологическим ресурсам, по предварительной оценке может превысить 2 миллиона рублей.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу погрануправления ФСБ России по Приморскому краю, в минувшие выходные в поселке Усть-Соболевка Тернейского района сотрудники органов безопасности пресекли деятельность группы лиц, занимающихся нелегальной добычей, переработкой и сбытом ценных водных биоресурсов. Четверо местных жителей организовали прибыльный бизнес в отдаленном северном поселке, практически не скрывая своей деятельности. Свежевыловленный краб они перерабатывали и готовили к дальнейшей реализации на российском внутреннем рынке.

Помещения, где велась переработка деликатеса, располагались на собственных подворьях задержанных. Силовики обнаружили в них варочное оборудование, столы для разделки, большое количество пластиковой тары и упаковочного материала. Общее количество обнаруженного незаконно добытого краба превысило 2 тысячи особей. Вся готовая продукция – а это многочисленные коробки с полудолями краба и расфасованным крабовым мясом – хранилась в рефрижераторных установках.

Помимо этого, сотрудники органов безопасности изъяли порядка 24 килограммов вещества растительного происхождения, предположительно, марихуаны и 5 единиц огнестрельного оружия – 2 нарезных и 3 гладкоствольных ружья и свыше 600 патронов разного калибра.

По данному факту проводится разбирательство, по окончании которого будет принято процессуальное решение.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]