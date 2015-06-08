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Четвертый Восточный экономический форум пройдет в Приморье 6-7 сентября 2018 года

Четвертый Восточный экономический форум пройдет в Приморье 6-7 сентября 2018 года

Восточный экономический форум – 2018 пройдет в Приморье 6-7 сентября. По традиции главной площадкой мероприятия станет кампус Дальневосточного федерального университета на остров Русский во Владивостоке, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу адмниистрации Приморского края.

«Восточный экономический форум – это не только пространство для открытого диалога представителей бизнеса и власти, но и место старта амбициозных проектов и международной кооперации. Сегодня ВЭФ – уже признанная мировой общественностью площадка для формирования и запуска проектов, нацеленных на укрепление бизнес-связей Азиатско-Тихоокеанского региона, повышение его конкурентоспособности и финансовой привлекательности. Именно здесь закладывается фундамент долгосрочных планов и бизнес-проектов. На самом высоком уровне презентуются качественно новые условия для инвестиций в регион. Уверен, что в будущем году ВЭФ вновь объединит лидеров государств, руководителей ведущих российских и зарубежных компаний, и станет центром притяжения всех, кто заинтересован в развитии российского Дальнего Востока», – подчеркнул советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета по подготовке и проведению форума Антон Кобяков.

Отметим, Восточный экономический форум – второй в стране форум уровня Президента России Владимира Путина. В этом году прошел на острове Русский уже в третий раз. В целом, в рамках ВЭФ-2017 регионы Дальнего Востока заключили 217 соглашений на общую сумму около 2,5 триллионов рублей, более 40 из них подписано Приморским краем. С общими итогами мероприятия можно ознакомиться на официальном сайте ВЭФ.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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