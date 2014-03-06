Ограбивший пенсионера на кладбище в поселке Ливадия мужчина будет отбывать реальный срок

Приговором Находкинского городского суда ранее судимый гр-н Б. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж). Об этом "Вести: Приморье" сообщает со ссылкой на старшего помощника прокурора Приморского края Елену Телегину.

Напомним, преступление совершено весной 2017 года на кладбище в пос. Ливадия. Потерпевший (1937 года рождения), накопив в течение длительного периода 700 тыс. рублей, решил спрятать все свои сбережения. Для этого он сложил денежные средства в банку, которую закопал рядом с могилой покойной родственницы в п. Ливадия.

Когда пенсионеру понадобились деньги, в мае 2017 года, он пришел на кладбище и выкопал банку, достав оттуда 5 тыс. рублей. В этот момент за ним наблюдал ранее судимый Б., который решил завладеть чужим имуществом. Подойдя к пенсионеру со спины, он с силой обхватил его и забрал банку с деньгами, в которой находились 695 тыс. рублей. Оттолкнув потерпевшего на землю, нападавший скрылся с места преступления. Похищенными денежными средствами он распорядился по собственному усмотрению.

Признав подсудимого виновным в содеянном, суд назначил ему наказание (с учетом рассмотрения дела в особом порядке) в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы. Для отбывания наказания ему определена исправительная колония особого режима, поскольку его действия образуют особо опасный рецидив преступлений.

По приговору с осужденного взысканы 695 тыс. рублей в счет возмещения причиненного потерпевшему имущественного ущерба.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]