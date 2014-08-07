Житель Артема своровал в садоводческом сообществе еду и печь

Приморец похитил продукты и печку, проникнув в дом садоводческого общества в Артеме. Злоумышленника задержал охранник, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

В полицию обратился охранник садоводческого общества с сообщением о том, что он задержал мужчину с похищенными вещами. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Злоумышленник воспользовался отсутствием хозяина, проник в дом и похитил еду и электрическую печь.

33-летний житель Артема был доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за автоугон и злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей. Теперь против него возбуждено уголовное дело.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]