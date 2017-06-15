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Три новых моста в Приморье заасфальтируют на следующей неделе

Три новых моста в Приморье заасфальтируют на следующей неделе

Фото: Администрация ПК

Еще три новых моста на севере Приморья готовы к асфальтированию. Объекты в Дальнегорске, Кавалеровском и Чугуевском районах строятся на месте поврежденных тайфуном «Лайонрок» в прошлом году. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Сейчас подрядные организации выполнили бетонирование пролетов мостов и подготовку под укладку асфальтобетона. На следующей неделе подрядчики приступят к укладке верхних слоев, далее останется смонтировать барьерное ограждение, и мосты введут в эксплуатацию.

Напомним, на прошлой неделе было завершено асфальтирование моста на подъезде к Суворово в Кавалеровском районе. Новый мост возведен уже с расчетом на пропуск большего объема воды. Его протяженность – 120 метров, пять пролетов по 24 метра каждый.

Отметим, в этом году в эксплуатацию планируется сдать девять из 24 искусственных сооружений, поврежденных тайфуном «Лайонрок». Это мосты через реку Черемуховая в Дальнегорском городском округе, три моста в Чугуевском районе – через реку Извилинка на автодороге Новомихайловка–Чугуевка–Лазо, на третьем километре дороги Уборка–Самарка–Ариадное и на 14 километре дороги Осиновка–Рудная Пристань–Соколовка, мосты на дорогах Устиновка–Зеркальная, Кавалерово–Хрустальный и на подъезде к Суворово в Кавалеровском районе, два моста в Тернейском районе – через реки Соболевка и Максимовка.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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