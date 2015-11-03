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Приморские пожарные спасли из горящей квартиры мужчину

Приморские пожарные спасли из горящей квартиры мужчину

Днем 1 ноября в 14.45 в пожарно-спасательную службу Надеждинского района поступила информация о том, что в посёлке Тавричанка в квартире дома на улице Гоголя произошел пожар. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

В считанные минуты (в 14.49) огнеборцы прибыли на место происшествия и приступили к тушению. В ходе разведки было установлено, что в квартире на первом этаже горел матрас. Наблюдалось сильное задымление. В квартире находился мужчина, которого пожарные вывели на свежий воздух. Помощь медиков спасенному не потребовалась. В результате происшествия никто не пострадал.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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