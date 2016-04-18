Серийное производство электромобилей наладят в Приморье

Резидент ТОР «Надеждинская» в Приморье начнет выпускать электрокары. Завод «Прометей» – совместный проект группы компаний «Сумотори» с японскими партнерами – начнут строить в следующем году. Планируется, что первые экологические автомобили сойдут с конвейера в 2019 году, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Как рассказал руководитель группы компаний Виталий Веркеенко, совместная компания «Прометей» уже получила статус резидента ТОР «Надеждинская», земельный участок площадью 3,5 гектара и ведет разработку проектной документации.

«Изначально мы планировали конвертировать подержанные японские автомобили в электрокары, используя преференции Свободного порта Владивосток. Однако EV-технологии стремительно развиваются, что позволяет нам перейти сразу ко второй стадии проекта – производству полноценных экологических машин на собственном заводе в Приморье, на площадке ТОР «Надеждинская», – заявил Виталий Веркеенко.

Модель будущих электрокаров Made in Russia производитель пока не раскрывает. Инвесторы приступят к строительству завода уже в следующем году, первую продукцию «Прометей» начнет выпускать в 2019 году. Предполагаемый объем финансирования проекта составит полмиллиарда рублей, новое производство даст приморцам более 100 новых рабочих мест.

Как сообщила накануне газета «Известия», правительство РФ планирует разработать программы субсидирования покупки электрокаров, льготного автокредитования и автолизинга. Меры поддержки будут адресованы и производителям электромобилей – как отечественным, так и иностранным, локализовавшим сборку в России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]