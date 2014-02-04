В конце октября отмечается Всемирный день борьбы с псориазом. Этим хроническим заболеванием, поражающим кожу, страдает в мире каждый 25-й человек. В Приморском крае таких пациентов насчитывается около 350. О том, как лечат одно из проявлений многоликой проблемы — псориатический артрит — наши корреспонденты расспросили специалистов-ревматологов.

Псориаз — это хроническое системное заболевание, поражающее не только кожу. У 30% пациентов с псориазом есть псориатический артрит (поражение суставов). Помимо прочего, у пациентов с тяжелой формой псориаза при неадекватном лечении есть склонность к развитию депрессии и суициду и другие сопутствующие заболевания.

Александр Дубиков, д.м.н., главный внештатный ревматолог Департамента здравоохранения ПК: «И сегодня сказать, что мы можем полностью излечить псориаз, я не могу. И, тем не менее, мы абсолютно точно можем гарантировать отсутствие полных проявлений заболевания. Достижимо сегодня с помощью медикаментозных препаратов, так называемых генно-инженерных».

На фоне лечения современными геннно-инженерными препаратами у пациентов наступает ремиссия заболевания, очищается кожа, и симптомы болезни отступают. Это большое достижение современной медицины при лечении такого многогранного заболевания. Особенно важно, если заболевание касается детей.

Александр Дубиков, д.м.н., главный внештатный ревматолог Департамента здравоохранения ПК: «Лечение псориаза и псориатического артрита в детском и юношеском возрасте является одной из приоритетных задач. И сегодня я могу сказать с гордостью, что в арсенале врачей-ревматологов появились препараты новых линий, новой генерации, которые довольно успешно решают эти проблемы».

Лечить псориаз только как кожное заболевание, используя мазь, крем, ультрафиолетовое облучение — вчерашний день медицины. В тренде прогрессивные методики, хотя и достаточно дорогие, но:

Александр Дубиков, д.м.н., главный внештатный ревматолог Департамента здравоохранения ПК: «Сегодня государство обеспечивает квотирование подобного типа лечение и по линии территориального фонда обязательного страхования, каждый год мы получаем определенное количество квот, и эти квоты мы используем для бесплатного годового лечения пациентов с этой проблемой».

Главный совет пациентам — необходимо вовремя обратиться к врачу, знать свои права и возможности и воспользоваться предоставляемыми со стороны государства льготами для получения современного эффективного лечения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]