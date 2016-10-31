Жители Дальнегорского округа задыхаются от дыма из-за лесных пожаров
Дым практически полностью окутал Дальнегорский район из-за лесных пожаров. Жители жалуются на сильный запах гари и на то, что нечем дышать, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на newsbox24.tv.
Как сообщает пресс-служба администрации края, сегодня в Приморье тушат 28 лесных пожаров на площади более 2 тыс. га в 11 муниципалитетах. Девять пожаров локализовано на площади около 1,2 тыс. га в Кавалеровском, Кировском, Лазовском, Ольгинском, Тернейском, Партизанском, Ханкайском районах и Дальнегорском городском округе. Еще 18 очагов продолжают тушить.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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