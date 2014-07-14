В Приморье водитель "Тойоты Веросса", пытаясь избежать столкновения с другим автомобилем, отправил свою машину в кювет
В минувшее воскресенье днем на окраине Фокино водитель "Тойоты Веросса", пытаясь избежать столкновения с другим автомобилем, направил свою машину в кювет. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на портал newsbox24.tv, причина этой аварии банальна. Несоблюдение дистанции шофером "Тойоты Вероссы" до впереди идущего универсала "Тойоты Марк 2".
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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