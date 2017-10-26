Более тысячи гектаров леса потушили в Приморье за сутки

В пяти муниципалитетах Приморья за сутки ликвидированы лесные пожары на площади более тысячи гектаров. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

По информации департамента лесного хозяйства Приморского края, пожары потушены в Тернейском, Ханкайском, Чугуевском, Кировском и Пограничном районах.

«Тушение ещё более двух тысяч гектаров леса продолжается в девяти муниципалитетах, в их ликвидации принимает участие более 360 человек, задействовано более 60 единиц различной техники, в том числе авиация», – уточнили в ведомстве.

Вертолёт МЧС России Ми-8 в Кавалеровском районе накануне сбросил 27 тонн воды на горящие леса. Кроме этого, более 100 парашютистов-десантников лесоохраны и приморских спасателей работают в труднодоступных местах Ольгинского и Кавалеровского районов.

Также в Приморье действуют мобильные группы сотрудников МЧС, МВД, лесоохраны, которые пресекают въезд в лесные массивы граждан, а также выявляют нарушителей особого противопожарного режима. Только с начала текущей недели задержано более 50 человек, нарушивших запрет на посещение лесов, к административной ответственности привлечено более 30 нарушителей.

Специалисты обратили внимание, что в Приморском крае сохраняется высокий класс пожарной опасности леса.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]