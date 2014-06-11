Депутаты Приморья проверят финансовую деятельность клубов "Луч-Энергия" и "Адмирал"

Депутаты Законодательного собрания Приморского края намерены разобраться в долгах приморских спортивных клубов "Луч-Энергия" и "Адмирал", прежде чем утверждать проект бюджета на следующие три года, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.

Перед началом текущего сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Адмирал" не предоставил документы, подтверждающие погашение задолженностей перед хоккеистами за прошедший сезон. Крайним сроком выплат долгов клубами КХЛ игрокам являлось 1 июля. В феврале 2016 года титульный спонсор футбольного клуба "Луч-Энергия", компания "Русгидро", отказался финансировать клуб без объяснения причин. В сентябре того же года футболисты не вышли на тренировки из-за несвоевременной выплаты заработной платы. Первую часть сезона-2017/18 в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) "Луч-Энергия" находился в тяжелом финансовом положении, футболистам команды даже пришлось добираться на игру в Воронеж около 30 часов с несколькими пересадками.

"Первая задача - разобраться в финансово-хозяйственной деятельности, - сказал в разговоре с ТАСС председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис. - Та информация, которая вчера прозвучала на комитете, касательно хоккейного клуба "Адмирал", она достаточно неоднозначна. Есть задолженность, которая сформировалась при прошлом руководстве, есть задолженность, которая формируется при новом руководстве. Там есть и деньги спонсора, и деньги из бюджета, но я бы не хотел отделять одно от другого, потому что в этом случае, не увидишь общей картины".

По его словам, никто не говорит о прекращении финансирования клуба, но необходимо навести в этой сфере порядок.

Между тем, ситуацию с футбольным клубом "Луч-Энергия", который сегодня проходит процедуру банкротства, он назвал "вопиющей". "Команде в следующем году 60 лет, у нее есть много болельщиков. Будет неправильно, если команда прекратит свое существование. Но вопрос управления (клубом - прим. ТАСС) стоит сегодня остро", - сказал Чемерис.

Как заявлял ТАСС ранее вице-губернатор Приморского края Павел Серебряков, в 2017 году на субсидирование деятельности ХК "Адмирал" из бюджета Приморья было запланировано 189,8 млн рублей. ФК "Луч-Энергия" получил из бюджета сумму порядка 150 млн рублей. По мнению Чемериса, распределяя бюджет, нельзя забывать о том, что есть в Приморском крае и другие спортивные федерации.

"Все мы понимаем, что если бы хотя бы пятую часть того, что тратится на профессиональные клубы, перераспределить в пользу других федераций, то мы бы получили такой скачок... У нас есть множество эффективно работающих спортивных федераций. Есть и задачи по привлечению детей в массовый спорт. Поэтому в финансировании наших профессиональных клубов нужно разобраться очень хорошо, чтобы понимать, куда идут эти деньги", - подчеркнул депутат.

В текущем чемпионате КХЛ "Адмирал" занимает 12-е место в Восточной конференции, имея в активе 30 очков после 20 игр. В чемпионате ФНЛ сезона-2017/18 "Луч-Энергия" идет на 16-м месте из 20 команд, набрав 19 очков в 20 матчах.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]