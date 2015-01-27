Житель Владивостока украл ювелирные украшения у своего брата-инвалида
Во Владивостоке перед судом предстанет местный житель, который украл ювелирные украшения своего брата-инвалида. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.
Житель Владивостока 1996 года рождения воспользовался тем, что его родной брат является инвалидом 1 группы и не может ему помешать, похитил его имущество. Так, мужчина украл у него ювелирные изделия, которые сдал в ближайший ломбард. Вырученные деньги злоумышленник потратил.
В настоящее время уголовное дело прокуратурой направлено в Советский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу. Отметим, фигурант был ранее судим за незаконный оборот наркотиков в крупном размере.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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