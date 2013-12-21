Приморские поисковики обнаружили место катастрофы пикирующего бомбардировщика Пе-2 в Приморье

Члены Поискового объединения "АвиаПоиск" Приморского регионального отделения "Поискового движения России" обнаружили место падения советского пикирующего бомбардировщика Пе-2 на территории Яковлевского района Приморского края.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на руководителя общественной организации "Авиапоиск" Ярослава Ливанского, поисковикам удалось выяснить, что самолёт вошёл глубоко в болото, на поверхности осталась заполненная водой воронка размером 12 х 7 метров и мелкие части крыльев и хвостовой балки. Начиная более, чем с 1,5 метров глубины, лежит большой объём металла. Предположительно, в глубине находится кабина и останки экипажа. При зондировании воронки с помощью щупов, на поверхность поднимаются масляные пятна.

Работы по подъёму самолёта, организованные "АвиаПоиском", пройдут у села Варфоломеевка 11-12 ноября 2017 г. В мероприятии примут участие патриотические клубы, общественность, личный состав 799-го разведывательного авиаполка в с. Варфоломеевка, к которому, вероятнее всего, был приписан данный самолёт.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]