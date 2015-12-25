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По факту невыплаты зарплаты строителям «Шестого» в Большом Камне возбуждено уголовное дело

По факту невыплаты зарплаты строителям «Шестого» в Большом Камне возбуждено уголовное дело

В Приморье возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты строителям микрорайона «Шестой»  в городе Большой Камень. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на следствие.

Следователи выясняют сумму задолженности, устанавливают лиц, не получивших зарплату, а также период невыплаты. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, 30 октября врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко проинспектировал работы на стройплощадке микрорайона «Шестой» в Большом Камне, где рабочие сообщили ему о систематических задержках заработной платы.

Строительство микрорайона финансируется за счёт федерального бюджета, но контроль за ходом работ осуществляет руководство судоверфи «Звезда» и администрация Приморского края.

Андрей Тарасенко уточнил у рабочих, вовремя ли они получают зарплату и есть ли сложности с трудоустройством. Один из строителей сообщил, что трудовой контракт с ним и еще многими до сих пор не заключен, а работодатель не оплачивает работу третий месяц. Врио губернатора вызвал генерального подрядчика стройки и поручил немедленно решить этот вопрос.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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