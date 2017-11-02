«Наркозакладки» делают уже в центре Владивостока?
Жители Владивостока обеспокоены участившимися случаями «закладок» наркотиков в городе.
На WhatsApp «Вестей: Приморье» (+7 914 076 47 77) читатель прислал видео, на котором запечатлен мужчина, совершающий, по мнению автора ролика, странные манипуляции. Предположительно, «закладка товара» происходит в центре Владивостока, в сквере им. Суханова, напротив телецентра. Мужчина раскопал две ямки в земле, высыпал в них свертки из пакета и ретировался.
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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