Новости Видео Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 15:56
  0

«Наркозакладки» делают уже в центре Владивостока?

Жители Владивостока обеспокоены участившимися случаями «закладок» наркотиков в городе.

На WhatsApp «Вестей: Приморье» (+7 914 076 47 77) читатель прислал видео, на котором запечатлен мужчина, совершающий, по мнению автора ролика, странные манипуляции. Предположительно, «закладка товара» происходит в центре Владивостока, в сквере им. Суханова, напротив телецентра. Мужчина раскопал две ямки в земле, высыпал в них свертки из пакета и ретировался.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Школа телевидения

Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести





Отдых у моря