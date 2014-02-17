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Полицейские изъяли у жителя Приморья 125 кг марихуаны

Фото: УМВД по ПК

В районе села Борисовка по подозрению в незаконном хранении наркотиков задержан местный житель.  В лесополосе полицейские обнаружили тайник с запасами вещества растительного происхождения, похожего на наркотическое.

50-летний  мужчина, ранее судимый за совершение наркопреступлений, доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

В ходе осмотра места происшествия сотрудники полиции изъяли крупную партию наркосодержащего растения.

Согласно заключению эксперта, изъятое является каннабисом (марихуана) общей массой в пересчете на высушенное вещество  свыше 125 кг.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, возбуждено уголовное дело.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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