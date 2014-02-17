Полицейские изъяли у жителя Приморья 125 кг марихуаны
В районе села Борисовка по подозрению в незаконном хранении наркотиков задержан местный житель. В лесополосе полицейские обнаружили тайник с запасами вещества растительного происхождения, похожего на наркотическое.
50-летний мужчина, ранее судимый за совершение наркопреступлений, доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
В ходе осмотра места происшествия сотрудники полиции изъяли крупную партию наркосодержащего растения.
Согласно заключению эксперта, изъятое является каннабисом (марихуана) общей массой в пересчете на высушенное вещество свыше 125 кг.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, возбуждено уголовное дело.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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