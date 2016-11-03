Анонс на 3 ноября

3 ноября в 16.30 в «Феско-холле» Владивостока пройдет выставка-презентация национальных общественных объединений, а после – интерактивный концерт, посвященный Дню народного единства.

3 ноября в 10.00 в Приморье сразу на 12 площадках пройдет Большой этнографический диктант. Во Владивостоке диктант пройдет на площадке ДВФУ, в корпусе F, аудитория F 413. В Большом Камне – в филиале ДВФУ на улице Карла Маркса,2, в конференц-зале. В Артеме – в Центре образования на улице Ворошилова,13, в школе №35 на улице Ремзаводская,5 и в гимназии №2 поселка Заводской. Пять площадок откроют в Уссурийске: две из них – в филиале ДВФУ на улице Некрасова, 35, в Приморской сельскохозяйственной академии на улице Блюхера, 44, в гимназии №133 на улице Слободская,9, а также в гимназии №29 на улице Крестьянская, 55. Жители Спасска-Дальнего и ближайших территорий смогут написать диктант в школе №4 на улице Ленинская, 47.

3 ноября в 12.30 в День празднования 60-летия Приморской государственной сельскохозяйственной академии, в Уссурийске ул. Раздольная, 14, здание комбината студенческого питания будте торжественно открыт Центр инноваций лесного хозяйства, созданный в ПГСХА.

3 ноября в 14.30 - торжественное собрание сотрудников, ветеранов и выпускников Приморской государственной сельскохозяйственной академии. (Уссурийск, ул. Ленина, 80, молодежный центр «Горизонт»).

3 ноября в Приморье открывается форум молодых предпринимателей «Рост».

С 3 по 5 ноября в Приморском крае пройдет III ежегодный Форум молодежного самоуправления.

С 3 по 15 ноября — Дни удэгейской кухни пройдут в Приморье в ресторане Port Café.

3 ноября с 17.00 до 23.00 в приморской государственной картинной галерее (Партизанский проспект, 12) - «Ночь искусств».

3 ноября в 17.00 в Приморской государственной картинной галерее — открывается выставка «Даешь революцию в искусстве!», посвященная 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции. В экспозицию вошли произведения из коллекции Приморской государственной картинной галереи.

3 ноября в 19.00 в Приморской государственной картинной галерее - состоится круглый стол «Как Владивосток встретил Великую Октябрьскую социалистическую революцию». Участники Приморского краевого отделения Русского географического общества – Общества изучения Амурского края будут комментировать малоизвестные исторические факты, обсуждать социальные проблемы.

3 ноября в 19.30 в Приморской государственной картинной галерее (ул. Алеутская, 12) пройдет маринистический лекторий “Море в творчестве приморских художников”.

3 ноября в 20.15 в приморской государственной картинной галерее – лекция “Корабли как художественный образ в живописи”.

3 ноября в 21.15 в Приморской государственной картинной галерее в зале маринистической живописи состоится концерт “Здесь хорошо…”, на котором прозвучат песни и романсы в исполнении Анны Проскуряковой.

3 ноября в 14.00 в актовом зале административно-территориального управления Первореченского района (ул. Ильичёва, 15, 2 этаж) — лекция для садоводов и огородников будет посвящена ландшафтному дизайну.

3 ноября в 11.30 в театре имени М. Горького (Светланская, 49) – сказка «Принцесса на горошине».

3 ноября в 18.00 в библиотеке «Бук» (Владивосток, ул. Светланская, 55) – лекция «Основы web-разработки».

3 ноября в 18.30 в Дальневосточном госинституте искусств (ул. Петра Великого, 3а) – концерт токийского «Моцарт-камерного оркестра».

3 ноября в 18.30 в приморской краевой филармонии (ул. Светланская, 15) – «Оперетта vs мюзикл».

3 ноября в 11.30 в театре имени М. Горького (ул. Светланская, 49) - конфуз «Женитьба».

3 ноября в 19.00 в театре молодежи (Светланская, 15а) - читка пьесы Ивана Вырыпаева «Кислород».

3 ноября в 19.00 в научном кафе Let’s Science! (Семеновская, 9) – научно-популярная лекция «Мы едим химию!»

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]