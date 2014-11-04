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Из крупного торгового центра во Владивостоке эвакуировали всех сотрудников и посетителей

Из крупного торгового центра во Владивостоке эвакуировали всех сотрудников и посетителей

Фото: vlcrime.ru

В полицию Владивостока поступило сообщении о заминировании торгового центра "Бачурин" на улице Баляева. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на vlcrime.ru, на место прибыли представители необходимых спепцслужб и эвакуировали людей. Сейчас территорию обследует кинолог с собакой. Посетителей и рабочих отвели на безопасное расстояние.

Сотрудники полиции проверили все помещения, вызов оказался ложным.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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