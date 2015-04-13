Электрички в Приморье перешли на зимнее расписание

С 1 ноября на территории Приморского края частично изменилось расписание пригородных поездов. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, внесение изменений в расписание обусловлено окончанием дачного сезона.

По информации компании «Экспресс Приморья» отменены дополнительные пригородные поезда, курсирующие в летний период:

– №6301 «Владивосток–Кипарисово» (из Владивостока в 7.40 ежедневно);

– №6357 «Владивосток–Раздольное» (из Владивостока в 8.00 в выходные дни);

– №6309 «Владивосток–Кипарисово» (из Владивостока в 9.30 в выходные дни)

– №6312 «Кипарисово–Владивосток» (из Кипарисово в 14:45 ежедневно)

– №6302 «Кипарисово–Владивосток» (из Кипарисово в 16:40 ежедневно)

– №6382 «Кипарисово–Владивосток» (из Кипарисово в 19:35 в выходные дни).

Изменилось расписание целого ряда пригородных поездов.

Так, электричка №6325 «Владивосток–Кипарисово» с 1 ноября теперь курсирует по маршруту «Владивосток–Надеждинская» по рабочим дням, отправляясь из Владивостока в 16.25 и прибывая в пункт назначения в 17.28.

Пригородный поезд №6326 «Кипарисово–Третья Рабочая» курсирует по маршруту «Надеждинская–Третья Рабочая» по рабочим дням, отправление – в 18.54, прибытие – в 19.54.

Электричка №6310 «Кипарисово–Владивосток» теперь ежедневно отправляется в 12.30 и прибывает во Владивосток в 13.57.

Также изменяется периодичность работы пригородного поезда №6461/6460 «Владивосток–Партизанск–Тихоокеанская».

Согласно зимнему расписанию электричка №6461 «Владивосток–Партизанск» будет курсировать ежедневно (отправление от станции Владивосток – в 7.23), №6461/6460 «Владивосток–Партизанск–Тихоокеанская» – по выходным и праздничным дням, отправление в 7.23.

С 1 ноября изменилась периодичность работы пригородного поезда №6459/6482 «Тихоокеанская–Партизанск–Владивосток». Теперь №6482 «Партизанск–Владивосток» ежедневно отправляется в 17.30, а №6459/6482 «Тихоокеанская–Партизанск–Владивосток» – по выходным и праздничным дням в 16.07.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]