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Во Владивостоке будут создавать лекарства нового поколения. Видеорепортаж Елены Штылиной

Во Владивостоке открыли банк биомолекул для создания лекарств нового поколения. На острове Русский заработал первый в России Центр геномной медицины. С помощью новейших технологий ученые исследуют мутации на клеточном уровне и проводят биоиспытания. Новые методы борьбы с тяжелыми заболеваниями биомедики разрабатывают на основе природных ресурсов Дальнего Востока.

В банке дальневосточных молекул — более сотни экстрактов из лекарственных растений и морских организмов. Биомедиков интересует, как вытяжки действуют на опухолевые клетки. Образцы, взятые у онкологических пациентов Медицинского центра ДВФУ, сначала адаптируют к росту в виде клеточных культур, а затем помещают в растворы.

Маргарита Ясунская, научный сотрудник Центра геномной и регенеративной медицины: «Мы создали коллекцию экстрактов из редких лекарственных растений, животных и грибов Дальнего Востока. У нас есть зарубежные коллеги, которые присылают нам и тропические виды...»

Прочитать гены, которые участвуют в развитии рака и расшифровать их мутации ученым помогает высокоточное оборудование. На мониторе электронного микроскопа — увеличенные в тысячу раз колонии раковых клеток кишечника. Искусственный интеллект безошибочно оценивает то, как ведут себя микроорганизмы-мутанты на молекулярном уровне под влиянием химических соединений экстрактов. Таких экспериментов в области геномной медицины, по словам ученых, в России еще не проводили.

Валерия Михаилова, лаборант-исследователь Центра геномной и регенеративной медицины: «Мы можем воздействовать на опухолевые клетки в нашей культуре, усиливая хромосомную нестабильность таким образом, чтобы эти клетки погибали».

Разработать новые лекарства из природных компонентов дальневосточной флоры и фауны — сверхзадача, на которую замахнулись сотрудники единственного пока в нашей стране Центра. И создан он, по мировому опыту, на базе ведущего лечебно-научного учреждения.

- Медицина будущего, а именно геномная медицина в России делает пока первые шаги. Здесь в основе работы — уникальные природные ресурсы Дальнего Востока.

Александр Каганский, руководитель Центра геномной и регенеративной медицины: «Многие виды, которые считаются бесполезными, на самом деле содержат очень перспективные молекулы. Для этого мы и собираем эндемичные виды Дальнего Востока для того, чтобы, найдя там новые лекарства, мы могли бы сообщить правительству о том, что эти виды нуждаются в защите».

Богатейшая дальневосточная природа — одна из удивительных экосистем планеты. В тайге произрастают лимонник и женьшень, а воды Японского моря населяют редкие виды иглокожих и моллюсков. Их противоопухолевые и противовирусные свойства уже давно известны мировой медицине. А вот новые технологии, работающие на генном и клеточном уровнях, обещают открытия еще более перспективные.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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