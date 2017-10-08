Андрей Тарасенко провел встречу с главой МЧС России

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко провел рабочую встречу с главой МЧС России Владимиром Пучковым в Москве. Главной темой беседы стало повышение качества и оперативности оказания помощи пострадавшим при ударах стихии, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

По словам министра, сегодня для повышения готовности подразделений МЧС России принимаются дополнительные меры, в частности, на вооружение продолжает поступать новая техника и экипировка. На особом контроле – выплаты пострадавшим, которые предоставили документы по судебным искам.

«В целом, можно констатировать, что из федерального бюджета практически все средства, предусмотренные на материальную помощь и компенсацию за утрату имущества, людям выплачены», – отметил Владимир Пучков.

Андрей Тарасенко отметил хорошие технические возможности Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России, отдельно выделив систему мониторинга чрезвычайных ситуаций и программу моделирования развития событий в случае их возникновения.

«Современные технологии позволяют регионам заранее отслеживать возможные природные катаклизмы и заблаговременно к ним готовиться», – подчеркнул Андрей Тарасенко.

Также стороны обсудили внедрение новых подходов комплексной безопасности жизнедеятельности населения и реализацию программы ООН по уменьшению опасности бедствий. В том числе работу и дальнейшее развитие территориальной подсистемы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в регионе, наращивание потенциала Центра управления в кризисных ситуациях, а также пожарно-спасательного гарнизона.

Напомним, в Приморье для оказания помощи в тушении природных пожаров в этом году был направлен самолёт «Бе-200ЧС». Воздушное судно МЧС России осуществляет мониторинг лесопожарной обстановки, в ходе которого за прошедшие сутки было выявлено два новых очага пожара. На места возгораний оперативно направлены наземные силы для их ликвидации.

Для тушения природных пожаров также привлекается вертолёт Ми-8 МЧС России с водосливным устройством, который уже осуществил девять сбросов общим количеством более 20 тонн, предотвратив распространение огня в направлении населенных пунктов.

Кроме того, спасатели МЧС России участвуют в межведомственных рейдах, напоминая жителям Приморья о действии на территории края особого противопожарного режима, о необходимости его соблюдения, об ущербе, и возникаемых угрозах в случае его нарушения.

Отметим, сейчас ликвидации лесных пожаров в Приморье принимает участие более 360 человек, среди которых более 100 парашютистов-десантников лесоохраны и краевых спасателей, работающих в труднодоступных местах Ольгинского и Кавалеровского районов.

Также в тушении пожаров задействовано почти 70 единиц различной техники, в том числе авиация МЧС России. Только за вчерашний день вертолёт Ми-8 сбросил 27 тонн воды на горящие леса в Кавалеровском районе, в готовности находится самолёт-амфибия Бе-200.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]