В главном музее края открылась выставка, посвященная юбилею Приморского Академического театра имени Горького. 85 лет его творческой жизни отражены в афишах, фотографиях и театральных программках.

На этой выставке можно заглянуть в самое начало истории Горьковского театра: увидеть лица легендарных артистов Никифора Колофидина, Григория Антошенкова, Евгении Соловьевой, узнать, какие спектакли дважды входили в репертуар театра — «Анну Каренину», например, ставили еще до войны. Театральная афиша, как зеркало событий в стране, менялась: от «Кремлевских курантов» в '30-е до «Зойкиной квартиры» в годы перестройки.

Андрей Василенко, сотрудник Приморского государственного музея им. Арсеньева, куратор выставки: «Практически каждое 10-летие мы иллюстрируем либо фотографиями их знаковых постановок, либо программками, текстами рецензий на спектакли, которые здесь тоже есть всем корпусом св-в, которые остаются от театра».

Некоторые постановки идут на сцене театра Горького уже много лет. Например, «Иванов» по пьесе Чехова — ему не раз аплодировали в США. Подтверждение тому — страницы американской прессы с восторженными рецензиями. Первые зарубежные гастроли были в Чехословакию. Наши артисты — на развороте еще социалистической газеты. Интересна примета «лихих девяностых» — реклама магазина одежды на программке спектакля «Продается мужчина». Тогда театр выживал, как мог. Преданные зрители ведут теперь в Горьковку своих детей.

Резеда Султанова, посетитель музея: «Чтобы они прониклись теми же чувствами, которыми мы обычно проникаемся. Вот мой муж на «Поминальную молитву» ходил три раза. И всякий раз рыдал. Потом мне говорит: «Ну я же видел это все, это все знаю, а удержаться не могу»!

Эта выставка — большая фотолетопись о том, как на одной сцене рассказывали о героях революции и переживали шекспировские страсти, играли Фадеева и Лермонтова. О том, как при всех правителях театр учит размышлять и ценить жизнь, а артисты в любые времена служат Мельпомене, стремясь разбудить в зрителе самые добрые и высокие чувства. Вклад каждого из них зафиксирован в пожелтевших программках и ярких афишах. Выставка будет работать в главном здании музея до конца декабря.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]