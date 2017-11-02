Что оказалось на месте "закладки", обнаруженной в парке им. Суханова во Владивостоке?
На месте так называемой "закладки", закопанной неизвестным в парке имени Суханова во Владивостоке, оказались семена южного растения. Таким образом житель Владивостока решил озеленить город, - сообщил источник в правоохранительных органах Владивостока.
Напомним, сегодня в редакцию "Вести: Приморье" поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина что-то закапывает в парке имени Суханова. Жители Владивостока предположили, что это производится так называемая "закладка" наркотика и обратились в полицию. Сотрудники правоохранительных органов незамедлительно прибыли по указанному адресу и обнаружили на месте "закладки" семена южного растения.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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