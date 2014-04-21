Ситуация с лесными пожарами в Приморье стабилизируется

В Приморье МЧС России совместно взаимодействующими структурами ведёт активную борьбу с природными пожарами.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю, ситуация, связанная с природными пожарами в Приморье характеризуется как управляемая. Сложившаяся обстановка имеет тенденцию к стабилизации непосредственно, как по самим очагам природных пожаров, так и по площади, охваченной огнём. В настоящее время отмечается снижение более чем на 1000 гектаров этих площадей.

Для тушения пожаров активно используется группировка наземных сил тушения авиалесохраны в тесном взаимодействии с авиацией МЧС России, которые эффективно ведут работу по ликвидации природных очагов возгорания. На данный момент уже ликвидированы 4 очага. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет. На дежурстве в Приморье находится самолёт-амфибия Бе-200 ЧС, прибывший для оказания помощи из Хабаровска и готовый вести работу по защите населённых пунктов от огня. Вчера вертолёт МЧС России Ми-8 сбросил 27 тонн воды для тушения природных пожаров на в Кавалеровском районе Приморья.

Кроме того, сотрудники МЧС России, входящие в состав патрульных, патрульно-контрольных и патрульно-маневренных групп, а также ограничивают въезд граждан в лесные массивы и выявляют нарушителей особого противопожарного режима. Так, вчера в ходе проводимых рейдов были выявлены 25 человек, нарушивших запрет на выжигание сухой растительности и мусора, 16 человек привлечены к административной ответственности, составлены штрафы на сумму более 32 000 рублей.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрены штрафы: на граждан – от 1,5 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц – от 10 до 50 тысяч рублей и на юридических лиц – от 50 тысяч до 1 миллиона рублей; за нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима для граждан предусмотрены штрафы – от 2 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц – от 15 до 20 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 30 до 40 тысяч рублей и для юридических лиц – от 200 до 400 тысяч рублей.

Сотрудники МЧС России настоятельно рекомендуют гражданам задуматься над тем, что нарушение требований противопожарного режима подвергают огненной опасности обитателей леса и жителей населённых пунктов, расположенных в непосредственной близости от лесных массивов.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]