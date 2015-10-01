Потерпевший крушение у берегов Японии сухогруз Real пустят на металлолом
Моряки сухогруза Real, потерпевшего крушение у берегов Японии 23 октября, вернулись во Владивосток. Ремонтировать поврежденное судно владельцы не планируют, его снимут с волнореза и отправят на металлолом. На урегулирование проблем уйдет один—два месяца, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru.
Как рассказал председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (ДВРО РПСМ) Николай Суханов, все 19 членов экипажа благополучно вернулись на родину: «Информацию об этом сообщил вице-консул Генконсульства России в Ниигате Дмитрий Иванов. По его словам, страховая компания провела консультации с судовладельцем. Судно будет снято с волнореза, и в дальнейшем его пустят на металлолом. Поскольку сухогруз 1971 года постройки, его ремонт экономически нецелесообразен», – сказал Николай Суханов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
11.01.2016 Российский сухогруз "Сити" затонул у берегов Японии
-
22.08.2016 Бастовавшие в Находке сирийские моряки с помощью российского профсоюза получили зарплату
-
24.10.2017 Моряки судна, брошенного в Арабских Эмиратах, просят помочь им вернуться в Приморье
-
23.08.2016 Бастовавшие в Приморье сирийские моряки вылетают на родину
-
01.10.2015 Украинские моряки в порту Находка объявили забастовку из-за долга по зарплате
-
23.10.2017 Огромные волны и сильнейший ветер стали причиной «крушения» судна Real
Добавить комментарий