Потерпевший крушение у берегов Японии сухогруз Real пустят на металлолом

Моряки сухогруза Real, потерпевшего крушение у берегов Японии 23 октября, вернулись во Владивосток. Ремонтировать поврежденное судно владельцы не планируют, его снимут с волнореза и отправят на металлолом. На урегулирование проблем уйдет один—два месяца, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru.

Как рассказал председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (ДВРО РПСМ) Николай Суханов, все 19 членов экипажа благополучно вернулись на родину: «Информацию об этом сообщил вице-консул Генконсульства России в Ниигате Дмитрий Иванов. По его словам, страховая компания провела консультации с судовладельцем. Судно будет снято с волнореза, и в дальнейшем его пустят на металлолом. Поскольку сухогруз 1971 года постройки, его ремонт экономически нецелесообразен», – сказал Николай Суханов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]