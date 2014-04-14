Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 18:37
  0

Пьяная женщина без водительских прав спровоцировала ДТП в Большом Камне

Пьяная женщина без водительских прав спровоцировала ДТП в Большом Камне

Фото: УМВД по ПК

В ночь на 2 ноября в  дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Большекаменский» поступило сообщение о ДТП в районе дома №12 на улице Маслакова.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, 27-летняя женщина, управляя автомашиной  «Ниссан Лаурель», поворачивала и не убедилась в безопасности маневра, в результате чего столкнулась со встречным автомобилем «Тойота Хайлюкс Сурф».

В ДТП никто не пострадал.

Установлено, что водитель легкового автомобиля обучение на право управления транспортным средством ранее не проходила. По результатам медосвидетельствования установлено, что автолюбительница была пьяна. В отношении женщины составлены административные материалы. Ей грозит арест на срок от 10 до 15 суток или наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей. По факту ДТП проводится проверка.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Школа телевидения

Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести





Отдых у моря