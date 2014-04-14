Пьяная женщина без водительских прав спровоцировала ДТП в Большом Камне
В ночь на 2 ноября в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Большекаменский» поступило сообщение о ДТП в районе дома №12 на улице Маслакова.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, 27-летняя женщина, управляя автомашиной «Ниссан Лаурель», поворачивала и не убедилась в безопасности маневра, в результате чего столкнулась со встречным автомобилем «Тойота Хайлюкс Сурф».
В ДТП никто не пострадал.
Установлено, что водитель легкового автомобиля обучение на право управления транспортным средством ранее не проходила. По результатам медосвидетельствования установлено, что автолюбительница была пьяна. В отношении женщины составлены административные материалы. Ей грозит арест на срок от 10 до 15 суток или наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей. По факту ДТП проводится проверка.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
11.11.2016 С начала года полицейские привлекли к ответственности более 11 тысяч нетрезвых приморских водителей
-
28.08.2017 32-летняя водительница стала виновницей тяжелого ДТП на трассе Владивосток-Уссурийск(фото)
-
23.10.2017 Три смертельных ДТП произошли на выходных в Приморье
-
15.05.2016 Сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого в грабеже из магазина в Большом Камне
-
14.04.2014 В Приморье пьяная автолюбительница на Wish переломала ноги 77-летнему водителю "Лады-2105"
-
11.07.2017 Молодой водитель погиб в ДТП с переворотом в Приморье
Добавить комментарий