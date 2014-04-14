Пьяная женщина без водительских прав спровоцировала ДТП в Большом Камне

В ночь на 2 ноября в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Большекаменский» поступило сообщение о ДТП в районе дома №12 на улице Маслакова.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, 27-летняя женщина, управляя автомашиной «Ниссан Лаурель», поворачивала и не убедилась в безопасности маневра, в результате чего столкнулась со встречным автомобилем «Тойота Хайлюкс Сурф».

В ДТП никто не пострадал.

Установлено, что водитель легкового автомобиля обучение на право управления транспортным средством ранее не проходила. По результатам медосвидетельствования установлено, что автолюбительница была пьяна. В отношении женщины составлены административные материалы. Ей грозит арест на срок от 10 до 15 суток или наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей. По факту ДТП проводится проверка.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]