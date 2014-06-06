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Из-за пожаров случилось массовое ДТП под Михайловкой

Из-за пожаров случилось массовое ДТП под Михайловкой

Фото: vlcrime.ru

Под Михайловкой горят поля и из-за дыма на дороге практически ничего не видно.  Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на vlcrime.ru, сегодня, 2 ноября, днём водители шести автомобилей не заметили друг друга и посталкивались между собой.

О пострадавших не сообщается.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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