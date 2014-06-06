Из-за пожаров случилось массовое ДТП под Михайловкой
Под Михайловкой горят поля и из-за дыма на дороге практически ничего не видно. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на vlcrime.ru, сегодня, 2 ноября, днём водители шести автомобилей не заметили друг друга и посталкивались между собой.
О пострадавших не сообщается.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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