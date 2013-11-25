В случае непогоды снегоуборочная техника готова выйти на улицы Владивостока
По прогнозам синоптиков, в ночь на 3 ноября во Владивостоке возможно ухудшение погодных условий – может пойти дождь и мокрый снег. Не исключено образование гололёда.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города, спецтехника находится в оперативной готовности, в случае ухудшения погодных условий трактора-щётки, комбинированные дорожные машины для нанесения жидкого реагента, пескоразбрасыватели выйдут на городские улицы для обработки дорожного полотна противогололёдными материалами.
Автомобилистов просят быть внимательными за рулём, а в случае ухудшения погоды с пониманием относиться к задачам дорожных служб. Автолюбителям, не сменившим летнюю резину на зимнюю, не рекомендуется выезжать на дороги города в случае осадков. Всем автолюбителям, не сменившим летние шины на зимние, необходимо срочно это сделать.
Кроме того, автолюбителям в зимний период необходимо обязательно соблюдать зимний режим вождения – держать дистанцию и выбирать безопасный скоростной режим, заблаговременно снижать скорость перед перекрёстками и поворотами.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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