Сергей Сопчук: «Нам нужно активнее работать с возможностями федерального бюджета»
«Вести: Приморье. Интервью» с Сергеем Сопчуком, депутатом Государственной Думы от Приморского края.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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