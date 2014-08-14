"Утешительный приз" пообещал Путин экс-губернатору Приморья Владимиру Миклушевскому

Президент РФ Владимир Путин наградит экс-руководителей регионов, которые ушли в отставку в сентябре-октябре текущего года. Среди них и бывший губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС, уже подготовлены соответствующие документы, все они будут представлены к государственным наградам. Об это глава государства на встрече с бывшими губернаторами 10 регионов РФ.

Путин поблагодарил прежних губернаторов за работу, которая велась в сложных условиях. "Условия были не сахар", - сказал он, упомянув о проблемах, связанных с внешними ограничениями, объективными обстоятельствами в мировой и российской экономике. "Каждый из вас на своем месте сделал максимум возможного, чтобы ситуацию стабилизировать и создать условия для дальнейшего развития регионов", - заключил Путин.

Президент заявил, что опыт и потенциал бывших руководителей регионов, ушедших в отставку в минувшем сентябре-октябре, должен по максимуму найти применение. "Мы доработаем [по трудоустройству] по каждому из вас, по максимуму сделаем так, чтобы вы могли использовать свой потенциал, свой опыт, знания", - заявил Путин.

По мнению Путина, прежним главам регионов не нужно вмешиваться в работу преемников, но следует помочь им погрузиться в проблемы соответствующих субъектов РФ. Однако, по словам главы государства, прежние губернаторы могут "при случае и при желании просто погрузить их [новых руководителей] в проблемы региона - так, как вы это знаете, понимаете". Кроме того, он заявил о планах свести новых и прежних глав на общей встрече.

Президент отметил, что воспринимает ушедших в отставку глав регионов как членов своей команды. "Я всегда в вашем распоряжении, мы всегда найдем время встретиться и поговорить", - заверил президент.

На встрече с президентом присутствовали - бывший глава Дагестана Рамазан Абдулатипов и экс-губернаторы: Новосибирской области - Владимир Городецкий, Ивановской области - Павел Коньков, Ненецкого автономного округа - Игорь Кошин, Самарской области - Николай Меркушкин, Приморья - Владимир Миклушевский, Омской области - Виктор Назаров, Орловской области - Вадим Потомский, Красноярского края - Виктор Толоконский и Нижегородской области - Валерий Шанцев. Из числа экс-губернаторов, которые недавно ушли в отставку, на этой встрече не присутствовал только бывший глава Псковской области Андрей Турчак, который был назначен секретарем Генсовета "Единой России".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]