Сезон ремонта дорог и благоустройства города подходит к концу. Пока погода позволяет, рабочие заканчивают оборудовать тротуары и асфальтировать придомовые территории в Первореченском районе Владивостока. Инспекцию объектов провел заместитель руководителя фракции «Единая Россия» и депутат законодательного собрания Приморья Юрий Корсаков и уже наметил планы на 2018-й год.

Активные работы идут в районе улицы Руднева. Здесь не только ремонтируют дорогу, но и впервые оборудуют тротуар.

Галина Жердина, житель г. Владивостока: «Дорога была только для машин. Родителям и детям негде было ходить с колясками, с велосипедами. Зимой здесь голый лед, соответственно, нам некуда было прыгать, кроме как на косогор».

Подвижки начались после обращения жителей к депутатам законодательного собрания. Только в этом году по просьбам горожан отремонтированы придомовые территории, тротуары и межквартальные проезды сразу на нескольких улицах — Амурской, Марченко, Руднева, Луговой, Жигура и Корнилова.

Юрий Корсаков, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» ЗС ПК: «Сегодня большое внимание надо уделить не только дорогам, по которым ездят машины, на следующий год нужно обратить серьезное внимание на пешеходные дороги, особенно те дороги, по которым двигаются школьники».

Вместе с этим в Первореченском районе действуют федеральные программы «Комфортная городская среда» и «Безопасные дороги». А бюджет на 2018-й год спланируют с учетом просьб жителей других улиц — Сабанеева, Луговая, Баляева и Народный проспект.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]