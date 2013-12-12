Всероссийский Дед Мороз начал путешествие по стране с Владивостока

Главный Дед Мороз России начал свой предновогодний тур по городам страны с закупки конфет во Владивостоке. Как сообщает "Вести: приморье" со ссылкой на ТАСС, сказочный герой, перед отправлением поезда с владивостокского вокзала, ему очень понравился вкус "Приморской птички", и он захотел поделиться им со всей страной.

Накануне он угощал своих помощников вологодской сгущенкой, которой он очень гордится, прямо на пресс-конференции. По его словам, это правильно, когда российские товары из разных регионов могут попробовать люди на другом конце страны.

Перед тем как отправиться в путь из приморской столицы, он встретился с девочкой Надей из Дальнегорска, которая ранее написала ему письмо. В нем Надя попросила кукольный замок и возможность побыть настоящей Снегурочкой. Дед Мороз исполнил обе ее мечты: подарил заветный замок и взял одетую в синюю шубку девочку с собой раздавать подарки пассажирам поезда, стоявшего на перроне.

Владивосток стал первым городом большого путешествия всероссийского Деда Мороза. В четверг волшебник покинул приморскую столицу и отправился на поезде в путь по стране. За 60 дней он посетит 29 городов, проедет тысячи километров и раздаст тонны подарков. В каждом городе Дед Мороз остановится на два дня, чтобы посетить социальные учреждения, детские больницы, заглянуть в гости к многодетным и малообеспеченным семьям.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]