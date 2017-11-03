Репортаж "Вестей: Приморье" стал победителем Всероссийского конкурса "СМИротворец"
Репортаж программы "Вести: Приморье" стал лауреатом всероссийского конкурса "СМИротворец". Его результаты в эти дни подводят в Якутске. Победителями конкурса стали материалы журналистов со всей России, которые освещают вопросы межнациональных отношений. В эфире ГТРК Владивосток выходит специальный цикл программ "Приморье - территория дружбы" - о жизни и быте национальных диаспор, коренных народов края. Один из таких репортажей из Хасанского района корреспондента Екатерины Шинкаренко о секретах национальной кухни и стал лауреатом конкурса. Стоит отметить, что экспертный совет конкурса рассмотрел 744 работы от 172 средств массовой информации и сформировал список лауреатов, в который вошли всего 30 журналистских работ. В их числе и оказался репортаж Екатерины Шинкаренко.
"СМИрототворец" - Всероссийский конкурс средств массовой информации «СМИротворец» на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений проводится с 2008 года по инициативе Гильдии межэтнической журналистики. В 2016 году конкурс проводится ФЕДЕРАЛЬНЫМ АГЕНТСТВОМ ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ в рамках мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики и ФЦП «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014-2020 годы)». Конкурс рассчитан на участие журналистов федеральных, региональных и национально-культурных СМИ.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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