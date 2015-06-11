«Веселыми» сладостями хотели порадовать приморских заключенных

Сотрудники уссурийского СИЗО-2 ГУФСИН России по Приморскому краю пресекли две попытки передачи наркотиков ухищренным способом.

Были предотвращены две попытки передачи наркотиков, которые граждане пытались «замаскировать» под начинки для конфет. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН России по Приморскому краю.

В первом случае сотрудники обнаружили и изъяли свертки с темно-бурым веществом в личных вещах гражданина К., доставленного под стражу. Мужчина попытался провести неизвестное вещество, спрятав его — внутри конфет. Аналогичным способом пыталась воспользоваться и гражданка К. — в передаче на имя одного из арестованных сотрудники также обнаружили и изъяли партию сладостей с сомнительной начинкой.

В обоих случаях экспертиза подтвердила, что вещество является маслом каннабиса. В настоящий момент по данным фактам возбуждены уголовные дела.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]