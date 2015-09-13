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Сотрудники «Ростелекома» на Дальнем Востоке провели субботник на пляже бухты Стеклянная

Сотрудники «Ростелекома» на Дальнем Востоке провели субботник на пляже бухты Стеклянная

«Ростелеком» на Дальнем Востоке проводит акцию «Серия добрых дел». В рамках акции сотрудники компании своими силами организовали и провели субботник на пляже бухты Стеклянная. В мероприятии приняло участие более 150 человек.

В минувшие выходные сотрудники «Ростелекома» во Владивостоке приняли участие в субботнике пляже бухты Стеклянная. Общественный пляж после летнего сезона был очищен от многочисленного мусора. Всего было собрано более полутоны мусора, стеклянных бутылок, пластиковой посуды и т.д. Далее мусор был вывезен на полигон по переработке бытовых отходов.

«Владивосток – наш родной город, а побережье - любимое место отдыха его жителей и гостей. Сегодня мы с коллегами сделали общественный пляж бухты Стеклянная чистым, ухоженным. Если каждый отдыхающий проявит сознательность, будет убирать за собой, то так мы сохраним нашу прекрасную природу на будущих поколений. Кто принимает участие в субботниках, все чаще думает о том, чтобы не мусорить. Кроме того, подобные мероприятия с сотрудниками - отличный тимбилдинг», - отметил директор по работе с массовым сегментом «Ростелекома» на Дальнем Востоке Сергей Шишмарев.

После уборки пляжа для сотрудников и их семей был организован пикник с конкурсами и награждением самых активных участников субботника.

Напомним, что в рамках «Серии добрых дел» ранее сотрудники принимали участие в уборке мыса Вятлина на острове Русский.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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