Более 80% сои убрано в Приморье
В Приморском крае собрано более 300 тысяч тонн сои.
Как сообщили «Вестям: Приморье» в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморья, на сегодняшний день убрано более 220 тысяч гектаров сои – 80% от плана.
«Сельхозпроизводители собрали 308 тысяч тонн сои. Урожайность на уровне прошлого года – 14 центнеров с гектара», – прокомментировали специалисты.
Высокая урожайность отмечается в Лесозаводске, Уссурийске и Октябрьском районе – 17 центнеров с гектара.
Напомним, ранее врио Губернатора Андрей Тарасенко подчеркнул, что Приморье обладает огромным потенциалом для развития собственного сельскохозяйственного производства, однако на данный момент доля этой отрасли в валовом региональном продукте не превышает 5%.
«Сельское хозяйство в крае нужно поднимать. Приморцы должны получать свою местную продукцию. Нужно строить птицефабрики и развивать животноводческие комплексы», – заявил Андрей Тарасенко.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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