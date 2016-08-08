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Более 80% сои убрано в Приморье

Более 80% сои убрано в Приморье

Фото: chem-polezno.com

В Приморском крае собрано более 300 тысяч тонн сои.

Как сообщили «Вестям: Приморье» в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморья, на сегодняшний день убрано более 220 тысяч гектаров сои – 80% от плана.

«Сельхозпроизводители собрали 308 тысяч тонн сои. Урожайность на уровне прошлого года – 14 центнеров с гектара», – прокомментировали специалисты.

Высокая урожайность отмечается в Лесозаводске, Уссурийске и Октябрьском районе – 17 центнеров с гектара.

Напомним, ранее врио Губернатора Андрей Тарасенко подчеркнул, что Приморье обладает огромным потенциалом для развития собственного сельскохозяйственного производства, однако на данный момент доля этой отрасли в валовом региональном продукте не превышает 5%.

«Сельское хозяйство в крае нужно поднимать. Приморцы должны получать свою местную продукцию. Нужно строить птицефабрики и развивать животноводческие комплексы», – заявил Андрей Тарасенко.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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