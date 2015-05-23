Во Владивостоке состоится первенство города по конному спорту

В приморской столице в предстоящее воскресенье, 5 ноября, с 12 часов на территории конно-спортивного клуба «Фаворит» (проспект 100-летия Владивостока, 152-а) состоится первенство города по конному спорту. Организаторы обещают красивое и захватывающее зрелище. Вход свободный.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]