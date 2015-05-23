Во Владивостоке состоится первенство города по конному спорту
В приморской столице в предстоящее воскресенье, 5 ноября, с 12 часов на территории конно-спортивного клуба «Фаворит» (проспект 100-летия Владивостока, 152-а) состоится первенство города по конному спорту. Организаторы обещают красивое и захватывающее зрелище. Вход свободный.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
24.09.2017 В столице Приморья пройдет первенство города по конному спорту
-
09.09.2017 Анонс на 10 сентября
-
20.05.2017 Первенство города по конному спорту пройдет во Владивостоке
-
01.10.2016 Во Владивостоке пройдет открытый чемпионат города по конному спорту
-
11.07.2015 Во Владивостоке пройдет открытый кубок Владивостока по конному спорту
-
23.05.2015 Во Владивостоке стартуют соревнования по конному спорту
Добавить комментарий